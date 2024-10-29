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Cumhuriyet Bayramı'nda Tarihi Türk Müziği Konseri

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İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Şahitleriyle Cumhuriyetimiz-Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri' konserini gerçekleştirdi. Konserde, Cumhuriyet dönemi bestekarlarının eserleri müzikseverlere sunuldu.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Şahitleriyle Cumhuriyetimiz-Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri" başlıklı konser verildi.

AKM Tiyatro Salonu'ndaki konserin sanat yönetmenliğini İhsan Özer üstlendi.

Konserde, besteleriyle geleneği devam ettiren bestekarların eserlerinden oluşturulan bir repertuvarla ağır semaiden yürük semaiye, peşrevden saz eserine, mehter marşından, şarkıya, türküye ve ilahilere uzanan geniş bir seçki müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Gecede Muallim İsmail Hakkı Bey, Saadettin Arel, Münir Nureddin Selçuk, Ali Rıfat Çağatay, Refik Fersan, Bimen Şen, Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak gibi Cumhuriyet'in ilanını yaşamış bestekarların eserleri icra edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

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