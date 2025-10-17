Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Satranç Turnuvası Düzenlendi

Küre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde bir satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvada ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kategorilerinde öğrenciler mücadele etti ve kazananlara ödülleri verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Küre ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi spor salonunda Küre Halk Eğitimi Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen turnuvaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin İpek, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kategorilerinde düzenlenen turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


