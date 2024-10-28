Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda 'Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi' Açıldı

Cumhuriyet Bayramı'nda 'Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi' Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde açılan 'Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi', Samsun Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihi üzerine eserler içeriyor ve 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Samsun Müzesi'nde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD) tarafından düzenlenen "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" açılışı yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve KÜSAD Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Cumhuriyet'in 101. yılında sanatsal projeler gerçekleştirmek ve bunu sonsuzlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Milli Mücadele'nin şehri Samsunlu olmaktan gurur duyduğunu belirten Eker, "Toplam 70 eserden müteşekkil Milli Mücadele'den Zafer'e Yüzde 100 sergim ve 'Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100' sergim, 2018-2024 yılları arasında yurt dışı ve yurt içinde 12 defa sergilendi. İtalya'dan başlayarak sırasıyla İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve İzmir'de tüm Milli Mücadele tarih ve mekanlarında sergilenerek Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Rotasını 100 yıl sonra aynı ruh, inanç ve ideal ile dolaştı. Böyle bir empati çalışmasının çoğunu kendi imkanlarımla gerçekleştirmiş olmaktan ayrıca mutluyum." dedi.

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" eserlerinin yapılış süreci ile yurt içi ve yurt dışı sergilerinin olduğu video gösterimi sunuldu.

Programa, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

"Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi", Samsun Müzesi fuaye alanında 15 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Kültür Sanat Etkinlik Güncel samsun Eğitim Kültür Sanat

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hasan Arat'ın şöförü ne yaptı? Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Günler kimdir? Sezgin Günler gözaltına alındı mı? Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne? 30 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Kova, Balık burcu yorumu! 30 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi İETT? 29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı? 29 Ekim kütüphaneler açık mı? 28-29 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.