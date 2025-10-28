Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Mangala Turnuvası Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Korkut ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen mangala turnuvasına 10 okuldan 50 öğrenci katıldı. Katılımcılar, eğlenceli bir yarışma içinde şampiyonluk için mücadele etti. Etkinlik, gençlerin zeka oyunlarına olan ilgisini artırmayı ve Cumhuriyet değerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Muş'un Korkut ilçesinde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mangala turnuvası düzenlendi.

Korkut Kaymakamlığı öncülüğünde, Korkut Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında mangala turnuvası organize edildi.

İlçedeki spor salonunda düzenlenen turnuvaya katılan 10 okuldan 50 öğrenci hem eğlendi hem de şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in sadece geçmişin bir emaneti değil, gençlerin aklı, enerjisi ve üretkenliğiyle geleceğe taşınan bir değer olduğunu belirtti.

Duygu, "Gençlerin zeka oyunlarına gösterdiği ilgi, Cumhuriyet'in hedeflediği bilinçli ve düşünen nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile turnuva düzenledik. Öğrenciler dereceye girmek için kıyasıyla yarıştı. Bu etkinliklerin düzenlenmesine katkı sunan Kaymakamımız Sayın Orhan Ayaz'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Doğan da bu tür etkinlileri çok önemsediklerini dile getirerek, "Cumhuriyet'imizin 102. yılını kutlarken, öğrencilerimizin hem milli değerlerimize sahip çıktığını hem de zeka oyunlarıyla düşünme becerilerini geliştirdiğini görmek bizi gururlandırıyor. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin hem zihinsel hem de sosyal gelişimine önemli katkılar sunuyor." dedi.

Farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödülleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında verilecek.

Programa, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Sağanak sele döndü, vatandaşlar kabusu yaşadı: Her taraf çamur, balçık altında

Kabusu yaşayan vatandaşlar isyan etti: Her taraf çamur, balçık altında
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.