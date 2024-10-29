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Cumhuriyet Bayramı'nda Denizaltı ve Bot Ziyareti

Cumhuriyet Bayramı'nda Denizaltı ve Bot Ziyareti
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Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Anafartalar Denizaltısı ve TCSG - 95 Sahil Güvenlik Botu ziyaret edildi. Vatandaşlar, askeri personelden bilgi alarak, hem denizaltıyı hem de botu gezdi.

Trabzon'da vatandaşlar, TCG Anafartalar Denizaltısı (S-356) ile TCSG - 95 Sahil Güvenlik Botu'nu ziyaret etti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TCG Anafartalar Denizaltısı (S-356) Trabzon Limanı'nda, TCSG - 95 Sahil Güvenlik Botu ise Faroz Limanı'nda ziyarete açıldı.

Askeri personel, denizaltı ve botu gezen vatandaşlara bilgi aktardı.

Ailesiyle denizaltını ziyarete gelen Tuğba Yıldırım, "Bugün çocuklarımla Cumhuriyet Bayramı için denizaltını ziyarete geldik. Çok heyecanlıyız, 101. yılı kutlamak çok güzel. İnşallah 100 yıllar daha kutlarız. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz." dedi.

Öte yandan Trabzon Vosvos Dayanışma Derneğince, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akyazı mevkisinde bir araya gelen vosvos meraklıları, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Sahil Güvenlik trabzon

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