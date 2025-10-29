Cumhuriyet Bayramı'nda Coşkulu Kortej Yürüyüşü

(ANKARA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar kortej yüüyüşü düzenlendi. Kortejde Korgeneral Ahmet Kurumahmut vatandaşlara bayrak hediye etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği korteje, çocuklar coşkularıyla eşlik etti. Korteji izleyen bir vatandaş, yere düşürdüğü Türk bayrağını öpüp anlına koyduktan sonra coşkulu bir şekilde sallamaya devam etti.