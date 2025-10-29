Cumhuriyet Bayramı'nda Coşkulu Kortej Yürüyüşü
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar kortej yüüyüşü düzenlendi. Kortejde Korgeneral Ahmet Kurumahmut vatandaşlara bayrak hediye etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği korteje, çocuklar coşkularıyla eşlik etti. Korteji izleyen bir vatandaş, yere düşürdüğü Türk bayrağını öpüp anlına koyduktan sonra coşkulu bir şekilde sallamaya devam etti.
TBMM'den başlayan kortej Birinci Meclis binası önünde son buldu.
Kaynak: ANKA / Güncel