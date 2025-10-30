Cumhuriyet Bayramı'nda 'Bir Ulus Uyanıyor' Eseri Sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Cumhuriyet Bayramı'nda, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda "Bir Ulus Uyanıyor" isimli eserle sahne aldı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği, özgürlüğün, bağımsızlığın ve halk iradesinin yeniden doğuşu olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.

Çağdaş Türk müziği bestecisi Oğuzhan Balcı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak 2023'te bestelediği on bölümlük senfonik eser "Bir Ulus Uyanıyor", I. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesi işgal edilen Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesini, mücadeleye katılanların cesaretini ve vatan sevgisini ele alıyor.

Atatürk, tüm silah arkadaşları ve o dönemde vatanını korumak için canını hiçe sayan tüm Türk halkına duyulan şükran ve minnetle bestelenen eserde, Kurtuluş Savaşı'nın yarattığı atmosfer çeşitli açılardan tasvir edildi. Üç solist (mezzosoprano, tenor ve bariton) ve senfonik orkestra için oluşturulan eserde yer alan aryaların sözleri de Balcı tarafından kaleme alındı.

Konserde İDOB Orkestrası'nı Oğuzhan Balcı yönetti.

Mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün'ün eserleri yorumladığı konserde, Ersin Antep de metin yazarı ve anlatıcı olarak yer aldı.