Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda 'Bir Ulus Uyanıyor' Eseri Sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Bir Ulus Uyanıyor' isimli eseri Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi. Eser, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılına ithafen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Mücadelesi'ni ele alıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Cumhuriyet Bayramı'nda, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda "Bir Ulus Uyanıyor" isimli eserle sahne aldı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği, özgürlüğün, bağımsızlığın ve halk iradesinin yeniden doğuşu olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.

Çağdaş Türk müziği bestecisi Oğuzhan Balcı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak 2023'te bestelediği on bölümlük senfonik eser "Bir Ulus Uyanıyor", I. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesi işgal edilen Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesini, mücadeleye katılanların cesaretini ve vatan sevgisini ele alıyor.

Atatürk, tüm silah arkadaşları ve o dönemde vatanını korumak için canını hiçe sayan tüm Türk halkına duyulan şükran ve minnetle bestelenen eserde, Kurtuluş Savaşı'nın yarattığı atmosfer çeşitli açılardan tasvir edildi. Üç solist (mezzosoprano, tenor ve bariton) ve senfonik orkestra için oluşturulan eserde yer alan aryaların sözleri de Balcı tarafından kaleme alındı.

Konserde İDOB Orkestrası'nı Oğuzhan Balcı yönetti.

Mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün'ün eserleri yorumladığı konserde, Ersin Antep de metin yazarı ve anlatıcı olarak yer aldı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.