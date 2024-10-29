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Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Kilometre Koşu

Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Kilometre Koşu
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Samsun'da düzenlenen etkinlikte, Atakum Koşu Kulübü üyeleri Cumhuriyetimizin 101'inci yılı anısına 29 kilometre koştu.

SAMSUN'da Atakum Koşu Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 25 kişi, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünde 29 kilometre koştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da Atakum Koşu Kulübü tarafından özel bir koşu düzenlendi. Koşuya katılan 25 kulüp üyesi adına Dursun Şenol, "Bugün Cumhuriyetimizin 101'inci yıl kutlaması nedeniyle Atakum Koşu Kulübü olarak toplanmış bulunuyoruz. Koşumuz Çobanlı İskelesi'nden başladı. Atatürk Anıtı'nın önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra Kurupelit istikametine devam ederek bitireceğiz" dedi.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan kulüp üyelerinin anlamlı koşusu, planlandığı gibi 29'uncu kilometrede tamamlandı.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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