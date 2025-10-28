Cumhuriyet Bayramı Mesajı: Atatürk'ün Eserine Sahip Çıkma Vurgusu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizme karşı verilen destansı bir mücadelenin, tam bağımsızlık inancının ve halk iradesine dayalı çağdaş bir devlet anlayışının eseridir." ifadesini kullandı.

Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizme karşı verilen destansı bir mücadelenin, tam bağımsızlık inancının ve halk iradesine dayalı çağdaş bir devlet anlayışının eseridir. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin özgürlüğe, eşitliğe ve demokrasiye olan sarsılmaz inancının ifadesidir.

Demokratik Sol Parti olarak bizler, Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde, Cumhuriyet'imizi koruma ve geleceğe taşıma kararlılığımızdan asla taviz vermeyecek, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet'imizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet."