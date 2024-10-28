Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Türkiye'nin Dört Şehrinde Gerçekleştirildi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da düzenlenen çelenk törenlerinde, valiler ve belediye başkanları Atatürk Anıtları'na çelenk sundu. Törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.
Konya Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki törende Vali İbrahim Akın, Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, anıta çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene çok sayıda kişi katıldı.
Karaman
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Aksaray
Aksaray'da Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Özcan ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'ndaki törende Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Belediye Başkanvekili Mustafa Karanfil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere Türk bayrağı çekildi.
Törene kurum amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.