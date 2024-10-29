Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyet Bayramı Kaş'ta Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Kaş'ta Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ve fener alayı etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte renkli görüntüler ve coşkulu anlar yaşandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında ilçenin girişinde D-400 Karayolu Büyük Kavşak yakınında toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Saat 19.23'te başlayan yürüyüş sırasında katılımcılar büyük bir Türk bayrağını da taşıdı.

Meydana ulaşan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutlayacaklarını belirterek "Bize bugünleri armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum." dedi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik sonunda sanatçılar Özge Fışkın ve Soner Arıca konser verdi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler antalya Güncel Yaşam Kaş

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.