Cumhuriyet Bayramı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

İZMİR'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İzmir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çelenkler konuldu. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, milletvekilleri, STK ve oda temsilcileri ve kent protokolü katıldı. Çelenk töreninin ardından Hükümet Konağı önünde Bayraklı Halk Eğitimi Merkezi folklor ekibi tarafından halk oyunları gösterisi icra edildi. Daha sonra hafta boyunca Konak Atatürk Meydanı'nda elle dokunan Türk bayrağını öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi eşliğinde İzmir Valisi Süleyman Elban'a teslim etti.