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Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Niğde, Kırşehir ve Sivas'ta Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Niğde, Kırşehir ve Sivas'ta Coşkuyla Kutlandı
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Niğde, Kırşehir ve Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı ve etkinliklere büyük katılım oldu. Vatandaşlar yürüyüşlerde Türk bayraklarıyla coşku ve destek gösterdi, havai fişek gösterileri ve konserlerle kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Niğde, Kırşehir ve Sivas'ta, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Niğde Valiliğince düzenlenen etkinlikte Derbent Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada, Niğde Belediyesi tarafından havai fişek gösterisi sunuldu.

Öte yandan Bor ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliği önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında bazı esnaf ve evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar alkışlarla katılımcılara destek oldu.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren fener alayı sonrası, sanatçı Cemre Özdal ve Grup Yaşlı Amca konser verdi.

Sivas

Sivas Tren Garı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Kongre Müzesi ile tarihi valilik binasında ışık gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Kırşehir Sivas

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