Cumhuriyet Başsavcısının Evi Önünde Şüpheli Hareketler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde motosikletli 2 kişi, şüpheli hareketlerinden dolayı gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde şüpheli hareketlerde bulunan motosikletli 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen 2 kişi, şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
