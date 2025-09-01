Cumhuriyet Başsavcısının Evi Önünde Şüpheli Hareketler!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen 2 kişi, şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
