Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in Evinde Şüpheli Hareketler: İki Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde şüpheli hareketlerde bulunan iki kişi, gözaltına alındı. Emniyetin işlem sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen T.Ç. ve M.E.K. 1 Eylül'de gözaltına alındı. T.Ç.'nin (22) poliste daha önceden 2 suç kaydı, M.E.K.'nin (22) ise 1 suç kaydı bulunduğu ve şu ana kadar herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının tespit edilmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel