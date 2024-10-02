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Cumhuriyet Başsavcılıklarına Yeni Atamalar Yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılıklarına Yeni Atamalar Yapıldı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, boş kalan il ve ilçe başsavcılıklarına atamalar gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yeni atamalar yapıldı.

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Yeldan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına Üzeyir Karakülah ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün atandı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine yapılan seçim sonrası boş kalan il ve ilçe başsavcılıkları ile başkanlıklara atamalar yapıldı.

HSK kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ferhat Kapıcı'nın yerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün, Ali Rıza San'ın yerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına Halil Sezgin, Murat Boylu'nun yerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim getirildi.

Kararnameyle, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Danıştay üyeliğine seçilen Ahmet Cüneyt Yılmaz'ın yerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına İstanbul 1'inci Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz getirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Eskişehir İstanbul Kocaeli İzmir

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