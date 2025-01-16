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Cumhuriyet Başsavcıları 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi

Cumhuriyet Başsavcıları 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi
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Karşıyaka ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcıları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar için oy verdi. Seçilen fotoğraflar arasında 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Spor' ve 'Doğal Yaşam' gibi temalar yer aldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin ile Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Sezgin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçen Sezgin, "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım", "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarına oy verdi.

Sezgin "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğraflarını tercih etti.

Sezgin AA'nın tüm fotoğraflarında büyük emek olduğunu belirterek, fotoğrafları çok beğendiğini kaydetti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen de fotoğrafları tek tek inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçen Şen, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" fotoğrafına oy verdi.

Başsavcı Şen, "Günlük Hayat" kategorisinde de Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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