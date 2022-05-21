5 Haziran'ı içine alan hafta 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak - Haberler

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelge ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü içine alan hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca duyurulacak bir temayla her yıl 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak.

Türkiye Çevre Haftası ve etkinliklerini düzenleyen genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Her yıl farklı bir temada, 'Tek Bir Dünya' sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü; 2022 yılında sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlanacak. Genelgeye göre; Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak.

Genelgede ayrıca 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin yerine getirilmesi istendi. Çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'ndan bu yana 5 Haziran'da 'Dünya Çevre Günü' kutlanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel