Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 15 Eylül'de Katar'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
