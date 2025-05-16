Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta Arnavutluk'u ziyaret edecek. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Vekalet tezkere metni Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın dönüşüne kadar Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs'ta Arnavutluk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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