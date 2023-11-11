Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tezkereye göre, 11 Kasım'da Suudi Arabistan Krallığı'na ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.