Cumhurbaşkanlığına ait 'DAP' uçağı deprem bölgesinden 15 bebeği daha Ankara'ya getirdiKAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremde enkazlardan çıkartılan ve yakınlarına ulaşılamayan 0-1 yaş grubundaki 15 bebek daha Cumhurbaşkanlığı'na ait 'DAP' uçağı ile Ankara'ya getirildi.

Cumhurbaşkanlığına ait 'DAP' uçağı deprem bölgesinden 15 bebeği daha Ankara'ya getirdi

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremde enkazlardan çıkartılan ve yakınlarına ulaşılamayan 0-1 yaş grubundaki 15 bebek daha Cumhurbaşkanlığı'na ait 'DAP' uçağı ile Ankara'ya getirildi. Adana'dan bakıcı anneler eşliğinde gelen bebekler, Etlik Şehir Hastanesi'nde genel sağlık kontrollerinin yapılmalarının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koruma altına alınacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı uçakları ile şu ana kadar 31 sefer, 62 uçuş yapıldı. Gidişlerde hekim, sağlık çalışanı, arama kurtarma teknisyeni, madenciler ve tıbbi-insani yardım malzemeleri bölgeye götürüldü. 215 hasta ve yaralı Ankara'daki şehir hastanelerine nakledildi. Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep'e seferler düzenlendi.