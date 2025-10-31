Haberler

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda Gönüllü Geri Dönüş Mekanizmaları Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Türkiye'de gönüllü, güvenli ve onurlu geri gönderme mekanizmaları yaygınlaştırılacak. 1 Ekim 2025 itibarıyla 509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü, toplamda 1 milyon 249 bin Suriyelinin geri dönüşü gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, "gönüllü, güvenli ve onurlu geri gönderme" mekanizmaları yaygınlaştırılarak bu alandaki kurumsal kapasite artırılacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın "Uluslararası Göç" başlığı altında, 8 Aralık 2024'ten sonra hız kazanan gönüllü geri dönüşlere yer verildi.

Bu kapsamda, 1 Ekim 2025'e kadar 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine döndüğü, bölgede hayatın normalleşmesiyle birlikte bugüne kadar ülkesine dönen Suriyelilerin toplam sayısının 1 milyon 249 bine ulaştığı kaydedildi.

Programda, sıkı tedbirler ve göç stratejisi ile Türkiye'nin düzensiz göç rotasındaki konumunun değiştiği ve "transit ülke" olmaktan çıktığı da vurgulandı.

Vize ve ikamet uygulamalarının düzenli göçü sağlıklı yönetmek, düzensiz göçü önlemek üzere planlı ve etkin olarak yürütüleceği belirtilen "Politika ve Tedbirler" bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Sınır dışı etme işlemleri etkin bir şekilde gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri gönderme mekanizmaları yaygınlaştırılarak etkin bir şekilde uygulanacaktır. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş işlemlerine devam edilerek bu alanda kurumsal kapasite artırılacaktır."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

13 yaşındaki çocuk akranını boynundan bıçakladı
Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.