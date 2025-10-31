Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda Gönüllü Geri Dönüş Mekanizmaları Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, "gönüllü, güvenli ve onurlu geri gönderme" mekanizmaları yaygınlaştırılarak bu alandaki kurumsal kapasite artırılacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın "Uluslararası Göç" başlığı altında, 8 Aralık 2024'ten sonra hız kazanan gönüllü geri dönüşlere yer verildi.

Bu kapsamda, 1 Ekim 2025'e kadar 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine döndüğü, bölgede hayatın normalleşmesiyle birlikte bugüne kadar ülkesine dönen Suriyelilerin toplam sayısının 1 milyon 249 bine ulaştığı kaydedildi.

Programda, sıkı tedbirler ve göç stratejisi ile Türkiye'nin düzensiz göç rotasındaki konumunun değiştiği ve "transit ülke" olmaktan çıktığı da vurgulandı.

Vize ve ikamet uygulamalarının düzenli göçü sağlıklı yönetmek, düzensiz göçü önlemek üzere planlı ve etkin olarak yürütüleceği belirtilen "Politika ve Tedbirler" bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Sınır dışı etme işlemleri etkin bir şekilde gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri gönderme mekanizmaları yaygınlaştırılarak etkin bir şekilde uygulanacaktır. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş işlemlerine devam edilerek bu alanda kurumsal kapasite artırılacaktır."