Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin'den Özçelik-İş Sendikası'na ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Benim için önemli olan Özçelik-İş Sendikası'nın tüzel kişiliğinin başarılı bir şekilde devam etmesidir. Kimin genel başkan olacağına delegeler karar verir." ifadelerini kullandı.

Şahin, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin kendisini ziyaretinde çekilen ve bazı basın organlarında yayımlanan fotoğrafa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikanın 16-17 Temmuz'da yapılacak genel kurulunda yeniden başkanlığa aday olan Değirmenci'nin kendisini ziyarete geldiğini anımsatan Şahin, daha önce de yine genel başkanlığa aday olan Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel ve Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz'ın da kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı bir yerde yayınlansın diye çekinmediklerini aktaran Şahin, "Dolayısı ile bana sendikadan her arkadaş gelir. Şimdi Yunus Değirmenci ile fotoğraf yayınlanınca değişik yorumlara yol açmış Karabük'te. Sanki benim Yunus Değirmenci ve ekibini yapacakları kongrede destekliyormuşum gibi bir izlenim çıkartmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, şöyle devam etti:

"Özçelik-İş Sendikası güçlü olsun, daha çok insana, üyeye hizmet etsin, Türkiye ekonomisine katkı sağlasın düşüncesi ile ben Özçelik-İş Sendikası'nı desteklerim. Zaten Recep ve Yunus bey aynı yönetimde idiler, yönetim kurulu arkadaşıydılar. Yunus benim için neyse Recep de odur. Benim birini diğerine tercih etmem söz konusu değil. "

Kimi desteklediği ile ilgili çeşitli yorumların yapıldığını belirten Şahin, "Benim için önemli olan Özçelik-İş Sendikası'nın tüzel kişiliğinin başarılı bir şekilde devam etmesidir. Kimin genel başkan olacağına delegeler karar verir. Kim seçilirse o bizim başkanımızdır. Seçildikten sonra da tebrik eder başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.