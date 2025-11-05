Haberler

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu Tekirdağ'da Ziyaretlerde Bulundu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ayrıca, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve CHP İl Başkanı Cenk Boduç da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret ettiler.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Dağlıoğlu ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Ziyarette Dağlıoğlu'na, birim müdürü Zahid Tuncel, analist Gülsüm Sena Ergül ve protokol müdürü Cebrail Birer eşlik etti.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Yörüyüş ve Şahin makamda bir süre sohbet etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Yörüyüş'e teşekkür etti.

-CHP İl Başkanı Boduç'tan rektör Şahin'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ 39. Olağan İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Cenk Boduç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Boduç ve Şahin makamda bir süre görüştü.

İl başkanına yeni il yönetimi de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
