Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Turizme Katkı Sağlıyor

Dünyaca ünlü bisikletçilerin pedal çevirdiği 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024), turizm merkezlerinin tanıtımına katkı sağlaması turizmcileri memnun ediyor.

Antalya, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir ve İstanbul'da 25 takımdan 175 sporcunun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, geçtiği bölgelerde ilgiyle karşılanıyor.

Turizmciler, önemli bir bölümü Muğla'da gerçekleşen organizasyonun tanıtıma çok önemli katkısı olduğunu ifade etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dünyada bilinirliğinin çok fazla olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda etaplar arasında Bodrum'un yer almadığı dönem olduğunu anımsatan Demir, Bodrum'un tekrar dahil edilmesinin çok büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Yarışların canlı yayınların haricinde farklı ülkelerde televizyon ekranlarına geldiğini anlatan Demir, "Marka değeri çok yüksek bir yarış. Türkiye'nin tanıtımına çok pozitif etkileri var. Yerelde Bodrum açısından baktığımızda da tanıtım açısından çok önemli. Bodrum'un doğa ve macera turizmiyle, spor turizmiyle anılması, Bodrum'un anlatacağı yeni hikayelerde bence bir katma değer üretecektir." diye konuştu.

Bisiklet turları düzenleyen turizm acentesi yetkilisi Levent Obalar ise turun geçtiği şehirlerde trafik güvenliği açısından yolların belirli süre kapatılmasını olumsuz değerlendirmenin çok yanlış bir düşünce olduğunu vurguladı.

Yurt dışındaki örneklerine bakıldığında bu tür etkinlikler için büyük şehirlerin kapatıldığını anlatan Obalar, "Belki birkaç saat trafiğimiz kapanıyor ama büyük perspektife baktığımız zaman büyük bir reklam. Ülkenizin reklamı. Milyonlarca seyredeni olan bu turu izleyenin yarın bir gün otelinize bir misafir, restoranınıza bir müşteri olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Uzun vadede turların ülkeye, bölgeye, esnafa çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yut içi ve yurt dışından bisiklet turları düzenleyen firma sahibi Ali Sonay da bisiklet turunun uluslararası etkinlik olduğu için Türkiye'nin turizmine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Çeşitli yayınlarla turun geçtiği yerlerin anlatılmasının turizm çeşitliğini de artırdığını belirten Sonay, "Turizmde de aktif turizm pasif turizm vardır. Aktif turizm özellikle bu tür etkinliklere ve yarışmalara gelen sporcuları içerir. Pasif turizm dediğimizde özellikle bu sporcuları yarış esnasında seyredebilmek için il il, ilçe ilçe dolaşıp bu potansiyeli takip eden turist kitlesi vardır. Bu yurt dışında oldukça yaygın. Bunu Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz." dedi.