Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı'nı 'örnek bakanlık' seçti - Haberler

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi, dışarıdan hizmet satın almadan kendi imkanlarıyla eğitim içeriği üreten Ticaret Bakanlığı'nı 'örnek bakanlık' seçti.

Ticaret Bakanlığı, pandemi süresince eğitim faaliyetlerini elektronik ortama taşıyarak, kendi imkanları ile oluşturduğu eğitim içeriklerini uzaktan eğitim yaklaşımına uyarladı. Yüz yüze eğitim ile büyük farklılıklar barındıran uzaktan eğitim içerikleri, tasarruf tedbirleri çerçevesinde geliştirilerek kurum personelinin hizmetine sunuldu. Bakanlık, bu kapsamda 2021 yılı içerisinde tüm personelinin yüzde 93'üne ulaştı.