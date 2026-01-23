Haberler

Cumhurbaşkanlığı tarafında yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine; Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova il Emniyet Müdürlüğü'ne; Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne; Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

