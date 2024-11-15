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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 26 Personel Alacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 26 Personel Alacak
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcısı pozisyonu için 26 personel istihdam edeceğini açıkladı. Adaylar, belirli bölümlerden mezun olup Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda yeterli puanı almak zorunda.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcısı pozisyonunda görevlendirmek üzere 26 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlığa, strateji ve bütçe uzman yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacak.

Sınava, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, İşletme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bunlara denk kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar başvurabilecek.

Adayların, 2023 ve 2024'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan istenilen bölümlerde en az 70 puan almış olması gerekiyor. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 4 Aralık'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın "www.sbb.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak.

Yazılı sınav 22 Aralık 2024 saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sonuçlar kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek adaylardan, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri kurumun internet adresinden ilan edilecek.

Sınavın 26 personel istihdamını kapsayan nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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