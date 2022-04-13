Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi Açıklaması

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Türkiye, bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Türkiye, bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna krizinin derinleşerek devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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