Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın imza günü ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın imza günü

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

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