Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı
AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın imza günü ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın imza günü
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı.