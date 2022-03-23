Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'daki savaş, Afganistan'daki son gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Türkiye ile dost ve kardeş ülke Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede siyasi, ekonomik ve askeri başta olmak üzere her alanda güçlü işbirliğinin devam edeceği belirtildi.

Görüşmede Ukrayna'daki savaşın küresel güvenlik ve ekonomiye olan yansımaları konuşuldu. Ukrayna'daki insani krizin derinleşmesi konusunda duyulan endişe dile getirildi. Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının takdirle karşılandığı ifade edildi.

Afganistan'daki mevcut durumun da değerlendirildiği görüşmede, ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunların tüm bölgenin güvenliğini etkileyeceğine dikkat çekildi. Afganistan'da istikrar ve güven ortamının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

(Hülya Keklik/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title