Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO'da İsveç ve Finlandiyalı muhataplarıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları hakkında iki ülkenin yetkilileriyle Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Özel Ofisinin Direktörü Stian Jenssen'in başkanlığındaki toplantıya, Kalın'ın yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Direktörü Petri Hakkarainen ile İsveç Başbakanlığı Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Konseyinden sorumlu Devlet Sekreteri Oscar Stenström katıldı.

Stoltenberg'in davetiyle yapılan toplantıda, Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularında ilerleme sağlayabilmek için Türkiye'nin güvenlik endişelerine odaklanıldığı belirtildi.

Daha önce de bu konuda görüşmeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, yarın NATO Zirvesinin başlayacağı İspanya'nın başkenti Madrid'de görüşmelerin devam edeceği, Stoltenberg'in zirvenin başlamasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü ağırlayacağı bildirildi.