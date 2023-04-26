Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'İmralı ile görüşme oldu' iddiası yalan
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'İmralı ile görüşme oldu' iddiası yalanCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu, gerçekle ilgisi olmadığını ifade etmek isterim.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'İmralı ile görüşme oldu' iddiası yalan
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu, gerçekle ilgisi olmadığını ifade etmek isterim. Bunlar, seçim döneminde belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya attığı iddialardır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda düzenlenen 'Türk Dış Politikasının Yüzyılı' paneline katıldı. Kalın, son dönemde ' Türkiye ekseni' kavramı üzerinde durduklarını belirterek, "Türkiye milli çıkarları altında adımlar atmaya başladığında 'Türkiye- Batı ekseninden uzaklaşıyor, NATO'da artık güvenilir müttefik değil' eleştirileri ile üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar. Biz bunlara karşı göğüs gerdik, bundan sonra da germeye devam edeceğiz. Türkiye güçlü şekilde kendi eksenini inşa ediyor. 'Türkiye ekseni' Türkiye'nin milli hak ve menfaatleri çerçevesinde dış politikayı 360 derece perspektifinden okuması ve uygulaması sürecini ifade ediyor. NATO ittifakı içinde yer almamız, Batı güvenlik mimarisi içinde bulunuyor olmamız; bizim Rusya, Çin, Afrika, Orta Doğu ile veya başka bölgeler ile iyi ilişkiler içinde olmamız engel teşkil etmez. Özellikle dünyanın çok kutuplu hale geldiği dönemde tek bir kutuptan bahsetmek zaten mümkün değil. Türkiye aslında bu yeni jeopolitik gerekliğe de bir cevap veriyor, bu cevabı verirken de kendi bulunduğu coğrafyayı esas alarak dünyaya dair bir okuma yapıyor. Bunu yaparken de Türkiye kendi dar bakış açısı ile, bencil bir tutum ile bölge ve dünyaya bakmıyor. 'Türkiye ekseni' bu anlamda Türkiye'nin kendi dış politikasını yerli ve milli unsurlarını dikkate alarak; ama kendini dünyaya kapatmadan inşa ettiği bir perspektifi ifade etmektedir. Türkiye'nin milli çıkar ve menfaatlerine hizmet etmeyen hiçbir girişimin içinde olmadık, bundan sonra da olmayız. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini hedef alan hiçbir girişme bugüne kadar ilgisiz, tarafsız kalmadık bundan sonra da kalmayacağımızı ifade ederiz" dedi.'3 ASKERİ MÜDAHALEYİ YAPMASAYDIK, TERÖR KORİDORU KURULMUŞTU'Kalın, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Özellikle PKK terörünü 'şu' ya da 'bu' gerekçeyle, 'şu' ya da 'bu' bayrağın altında, korumaya, kollamaya, meşrulaştırmaya çalışanlara açıkça söylüyoruz; o değişik varyasyonları bizim için nerede olursa olsun, hangi bayrağın altına saklanırsa saklasın, açık ve meşru hedeftir. Biz kendi milli çıkarlarımız çerçevesinde kendi istihbari, askeri, siyasi değerlendirmelerimizi yapar ve bu hedefleri bertaraf ederiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da en ufak tereddüt söz konusu olmayacaktır. Biz terörün her türlüsüyle her zeminde savaşmaya devam edeceğiz. Bizim Suriye'nin topraklarında herhangi bir gözümüz yok. 2254 sayılı Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü baştan beri savunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü askeri operasyonlar sayesinde sağlanmıştır. Türkiye bu müdahaleleri yapmasaydı, yani 3 askeri müdahaleyi yapmasaydı bugün Suriye'nin kuzeyine bir terör koridoru kurulmuştu. 'Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyoruz' diyen herkesin bize müteşekkir olması gerekir" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZ PUTİN İLE GÖRÜŞECEK'Kalın, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini belirterek, "Çalışmalarımızı devam ediyor. Yarın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yakıt alma töreni öncesi Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak. Savaşı önlemek için müzakereler için gücümüzü birleştirelim. İki tarafla da konuşabilen bir ülke olarak Türkiye rol almaya hazırdır. Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya ile Batı arasındaki savaştır. Binlerce insan ölmeden barış müzakereleri üzerinden çalışalım. Küresel güvenlik alanını nasıl oluşturabiliriz, gelin odaklanalım. Ermenistan ile normalleşme sürecini başlattık. Bölgede barış, istikrar ortamını inşa edelim. Bu Ermenistan'a ekonomik olarak da nefes aldıracaktır" ifadelerini kullandı.'HÜKÜMETİ ZOR DURUMA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'İbrahim Kalın, 'İmralı ile görüşme oldu' iddiasının dün ortaya atıldığını belirterek, "Bunun açık ve net olarak yalan olduğunu, gerçekle ilgisi olmadığını ifade etmek isterim. Bunlar seçim döneminde belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya attığı iddialardır. Kendileri sıkıştığı için sanki böyle bir şey olmuş gibi iddia ortaya atarak güya cumhurbaşkanımızı, hükümeti zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Buradan bir netice almaları mümkün değil, böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır. Bu tamamen bunu dile getiren tarafların, partinin kendi siyasi görüşünü empoze etmek ve cumhurbaşkanımızın son derece etkili, başarılı kampanya çalışmalarına gölge düşürmek için ortaya attığı bir iddiadır. Gerçekle ilgisi yoktur. Burada kendilerini Kürt vatandaşların temsilcisi gibi göstermeye çalışanların asıl amacının PKK terör örgütünü meşrulaştırma olduğunu, insanların gözlerini boyamaya çalıştığını açıkça ifade etmek isterim. Biz bunları geçmişte de gördük. PKK/PYD/YPG dünyanın neresinde olursa olsun, bizim için açık ve meşru bir hedeftir. Biz bu terör örgütü ve mensuplarına karşı her yerde tedbir almaya devam ediyoruz, operasyon yapaya devam ediyoruz, operasyon yaparken de ne kimseden izin alırız ne de icazet dileniriz. Bunlar eski dönemlerde yapılmış şeylerdi. Türkiye'nin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu açık ve net şekilde görmüşlerdir" diye konuştu.'SUDAN İÇİN ROL OYNAMAYA HAZIRIZ'Kalın, Sudan'da yaşanan olaylara ilişkin, "Sudan'daki gelişmeler bizim için bir endişe kaynağı. Bu konuda girişimlerimiz oldu. Cumhurbaşkanımız başkan ve başkan yardımcıları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Özellikle bayrama girerken tüm bayramı kapsayacak ateşkesin ilan edilmesi yönünde çağrısı oldu. İki tarafın da Türkiye ve Cumhurbaşkanımıza güveni tam. Sudan'ın barış ve istikrarını sağlamak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bize düşen bir rol olursa hangi biçimde olursa olsun önemli değil, biz bir rol oynamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bütün taraflar ile temas halindeyiz. Süreci yakın şekilde takip edeceğiz, taraflarla temas halindeyiz" dedi.'ÖN ŞARTSIZ TOPLANTILARIN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR'
Kalın, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında Moskova'da yapılan 4'lü toplantıya ilişkin, "Önümüzde bir seçim var, artık bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır. Tarih üzerine arkadaşlarımız çalışıyorlar. Dün savunma bakanımız ve istihbarat başkanımız bu yürüyen süreci devam mahiyetinde görüşmeler yaptılar. Biz baştan beri birkaç konunun altını çizdik; birincisi terörle mücadele bağlamında Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör unsurlarına imkan verilmemesi. İkincisi mültecilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması. Üçüncüsü ikili ilişkileri farklı alanlarda geliştirebileceğimiz insani yardımlar da dahil bunları sürdürmektir. Bunlarla ilgili güzel görüşmeler yaptılar. Süreç devam edecek. Bugünden yarına neticelenmesi çok kolay bir şey değil. Seçimden sonra yeni toplantılar olur inşallah. Biz hiçbir ön şartı kabul etmiyoruz. Müzakerelerin devam etmesi için ön şartsız bir şekilde bu toplantıların devam etmesi gerekiyor. Umarım süreç bundan sonra da olumlu bir şekilde ilerler" diye konuştu.