Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'İmralı ile görüşme oldu' iddiası yalan

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu, gerçekle ilgisi olmadığını ifade etmek isterim. Bunlar, seçim döneminde belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya attığı iddialardır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda düzenlenen 'Türk Dış Politikasının Yüzyılı' paneline katıldı. Kalın, son dönemde ' Türkiye ekseni' kavramı üzerinde durduklarını belirterek, "Türkiye milli çıkarları altında adımlar atmaya başladığında 'Türkiye- Batı ekseninden uzaklaşıyor, NATO'da artık güvenilir müttefik değil' eleştirileri ile üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar. Biz bunlara karşı göğüs gerdik, bundan sonra da germeye devam edeceğiz. Türkiye güçlü şekilde kendi eksenini inşa ediyor. 'Türkiye ekseni' Türkiye'nin milli hak ve menfaatleri çerçevesinde dış politikayı 360 derece perspektifinden okuması ve uygulaması sürecini ifade ediyor. NATO ittifakı içinde yer almamız, Batı güvenlik mimarisi içinde bulunuyor olmamız; bizim Rusya, Çin, Afrika, Orta Doğu ile veya başka bölgeler ile iyi ilişkiler içinde olmamız engel teşkil etmez. Özellikle dünyanın çok kutuplu hale geldiği dönemde tek bir kutuptan bahsetmek zaten mümkün değil. Türkiye aslında bu yeni jeopolitik gerekliğe de bir cevap veriyor, bu cevabı verirken de kendi bulunduğu coğrafyayı esas alarak dünyaya dair bir okuma yapıyor. Bunu yaparken de Türkiye kendi dar bakış açısı ile, bencil bir tutum ile bölge ve dünyaya bakmıyor. 'Türkiye ekseni' bu anlamda Türkiye'nin kendi dış politikasını yerli ve milli unsurlarını dikkate alarak; ama kendini dünyaya kapatmadan inşa ettiği bir perspektifi ifade etmektedir. Türkiye'nin milli çıkar ve menfaatlerine hizmet etmeyen hiçbir girişimin içinde olmadık, bundan sonra da olmayız. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini hedef alan hiçbir girişme bugüne kadar ilgisiz, tarafsız kalmadık bundan sonra da kalmayacağımızı ifade ederiz" dedi.

Kalın, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında Moskova'da yapılan 4'lü toplantıya ilişkin, "Önümüzde bir seçim var, artık bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır. Tarih üzerine arkadaşlarımız çalışıyorlar. Dün savunma bakanımız ve istihbarat başkanımız bu yürüyen süreci devam mahiyetinde görüşmeler yaptılar. Biz baştan beri birkaç konunun altını çizdik; birincisi terörle mücadele bağlamında Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör unsurlarına imkan verilmemesi. İkincisi mültecilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması. Üçüncüsü ikili ilişkileri farklı alanlarda geliştirebileceğimiz insani yardımlar da dahil bunları sürdürmektir. Bunlarla ilgili güzel görüşmeler yaptılar. Süreç devam edecek. Bugünden yarına neticelenmesi çok kolay bir şey değil. Seçimden sonra yeni toplantılar olur inşallah. Biz hiçbir ön şartı kabul etmiyoruz. Müzakerelerin devam etmesi için ön şartsız bir şekilde bu toplantıların devam etmesi gerekiyor. Umarım süreç bundan sonra da olumlu bir şekilde ilerler" diye konuştu.