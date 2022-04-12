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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetini kabul etti

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Google Yükselen Pazarlardan Sorumlu Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Türkiye ekibini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Google Yükselen Pazarlardan Sorumlu Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Türkiye ekibini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Google yetkilileri, şirketin Türkiye'deki faaliyetleri ve yürüttüğü projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Ayrıca Google'ın Türkiye'deki kamu kuruluşları ile planladığı iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Google Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Kuzey Karaman, Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Erkan Kaptan ve Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Zeynep Güven de hazır bulundu.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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