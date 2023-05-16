Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Kalın, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan iki kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörle ve ona destek verenlerle mücadelemiz her zeminde kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.