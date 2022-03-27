Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını, müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını, müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da yapılacak. Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title