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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki Açıklaması

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif'e düzenlediği baskın kabul edilemez. Bu provokatif ve hukuksuz eylemi şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın dini ve hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik tüm girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Aksa Güncel Haberler

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