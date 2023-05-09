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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları lanetliyoruz. Filistin halkına yönelik askeri saldırılar derhal durdurulmalıdır. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanındadır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

İbrahim Kalın İsrail Gazze Güncel Haberler

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