Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını, "demokratik süreçlere darbe vuran endişe verici bir gelişme" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını, "demokratik süreçlere darbe vuran endişe verici bir gelişme" olarak niteledi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'ta, Ennahda Partisi lideri ve Halkın Temsilcileri Meclisi eski Başkanı Raşid Gannuşi'nin Kadir Gecesi gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklanması, demokratik süreçlere darbe vuran endişe verici bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın dost ve kardeş Tunus'un barış, huzur ve istikrarına katkı sunmayacağını düşündüklerini belirten İbrahim Kalın, paylaşımında "Kararın gözden geçirilerek kucaklayıcı bir siyasi ortamın tesis edilmesinin, özellikle bayram arifesinde toplumsal barış ve siyasi istikrar için kritik önemde olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.