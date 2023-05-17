Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo dergisine tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin, Charlie Hebdo dergisine en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs'ta vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin, Charlie Hebdo dergisine en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs'ta vereceğini belirtti.

Kalın, sosyal medya hesabından, Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek."