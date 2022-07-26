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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu heyetinden Altay'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu heyetinden Altay'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve kurul üyeleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve kurul üyeleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Işıkhan ve kurul üyelerinin "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programları kapsamında kentte bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını en iyi uygulayan devletlerden olduğunu vurguladı.

Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de bu konuda büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Işıkhan da kentin sosyal belediyecilik alanında ortaya koyduğu başarılarılar dolayısıyla Altay'ı tebrik etti.

"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programları kapsamında Konya'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu heyeti, vatandaşların ve yerel aktörlerin sorunlarını yerinde dinleyerek geleceğe yönelik sosyal politika stratejilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Uğur İbrahim Altay Türkiye Konya Güncel Haberler

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