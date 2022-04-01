Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası'nda (CSO) ilk kez kadın müdür göreve getirildi. Seçimle CSO müdürü olan flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, "1957'de CSO'nun kuruluşu hakkında 6940 sayılı yasa ve yönetmelik yürürlüğe girdiğinden beri her yıl martta seçimler yapılıyor. Bu kadar uzun sürede bir kadın müdürün olmaması ilginç. CSO'ya kadın eli değdi, diyebiliriz ama o kadın eli her zaman da var" dedi.

1826 yılında kurulan, geçmişi cumhuriyet öncesine dayanan, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen konserlerle Türkiye'nin en değerli sanat kurumlarından olan CSO'da, 6940 sayılı yasa ve yönetmelik gereği her yıl yapılan yönetim kurulu seçimi, bu sene 2 Mart'ta gerçekleştirildi. Çoğu kadın sanatçılardan oluşan 5 kişilik yeni yönetim kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın seçim sonuçlarını onaylaması üzerine 29 Mart'ta göreve başladı. Seçim sonucunda CSO tarihinde ilk kez kadın müdür görev aldı. Flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, 1 yıl boyunca CSO müdürü olarak görev yapacak.