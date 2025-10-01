Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "200. yılı"nı zengin konserlerle taçlandıracak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), kuruluşunun 200. yılını tüm sezon sürecek büyük bir konser serisi ile kutlamaya hazırlanıyor.

Dünyanın en köklü sanat kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının temelleri, 1826'da II. Mahmud döneminde kurulan "Muzıka-i Hümayun" ile atıldı ve orkestra 200 yıllık tarihinde kesintiye uğramadan sanat hayatını sürdürdü.

Avusturya-Macaristan İmparatorluk Sarayı'ndan İstanbul'a davet edilen besteci ve müzisyen Giuseppe Donizetti bir süre sonra Muzıka-i Hümayun'un şefliğine getirildi.

Çoksesli müzik kültürünü kısa zamanda benimseyerek, kurumsallaşan orkestra, 27 Nisan 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Ankara'ya taşındı.

Yeni bir anlayışla, halkın kültür ve sanat düzeyini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren orkestra, Cumhuriyet ile birlikte öncü bir sanat kurumu niteliği kazandı.

Atatürk'ün emriyle 1932'de "Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası" adını alan orkestra, Cumhuriyet tarihinin ilk müzik kurumu oldu. Çıkarılan kanunlarla orkestra, 1957'de "Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası", 1970'de ise bugünkü "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası" ismini aldı.

2025-2026 sanat sezonunda 200. yılını kutlamaya hazırlanan Orkestranın, CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki provaları sürüyor.

Orkestra, 3 Ekim'de CSO Ada Ankara'da düzenlenecek sezon açılışı ve 200. yıl kutlamaları ilk konserinde sanatseverlerle buluşacak.

"200. yıl dünyada çok az sanat kurumuna nasip olan bir dönüm noktası"

CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman, konser provasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, CSO'nun 200. yılının sanat hayatı için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

CSO'nun Türkiye'nin sahip olduğu en değerli kültür mirası ve hazinesi olduğunu belirten Deliorman, "Çok köklü, çok derin ve öncü bir orkestra. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bir amiral gemisi." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yeni salonlarında harika sezonlara imza attıklarını, her sezon seyirci sayısını ve etkinlikleri katbekat artırdıklarını anımsatan Deliorman, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, diğer sanat kurumlarının doğmasında da öncü olmuştur. Bunun motivasyonu ve heyecanı çok güzel. Nihayet 200. sezona merhaba diyoruz. 200. yıl dünyada çok az sanat kurumuna nasip olan bir dönüm noktası ve bir kutlama, bir coşku, belki yeni bir başlangıç." diye konuştu.

"Orkestra '7 Bölge, 7 İl' başlığında ülkenin dört bir tarafına gidecek"

Orkestranın, sanat hedeflerinin, üretiminin hep daha nitelikli hale getirilmesinin, daha çok insana, kalbe dokunmaya çalışmanın gayretinde olduklarını dile getiren Deliorman, 7'den 70'e ülkenin her yanında, her yaş grubundan insana net bir şekilde ulaştıklarını kaydetti.

Şef Deliorman, yeni sezonun içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu sezon özel zengin bir içerik hazırladık. 200. yılı taçlandıracak bir sezon içeriği oldu. Orkestramızın 200. yılında Türkiye prömiyeri olacak eserler var. Günümüz teknolojisine dokunan, yeni medyayı içeren konserler, inovatif projelerimiz olacak. Orkestra bu sezon '7 Bölge, 7 İl' başlığında ülkenin dört bir tarafına gidecek, tüm Türkiye'ye orkestrayı ulaştıracağız. Rusya turnemiz var. Dünyanın en büyük kültür metropolünü olan St. Petersburg ve Moskova'nın önemli konser salonlarında sadece Türk bestecilerden oluşan harika bir konserler programı sergileyeceğiz. Anadolu ezgileri, Ulvi Cemal Erkin'in harika senfonisi, Ferit Tüzün konserimizde seslendirilecek. Rus dinleyicisine güzel bir konser sunacağız ama sadece Rusya'da değil, tüm dünyada ses getirecek konserler olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki konser salonunun niteliği de çok üst düzey."

Bu sezon eser seçimlerinin detaylı şekilde incelendiğini ve dünyadaki yıldız sanatçılar ve orkestra şeflerinin davet edildiğini belirten Deliorman, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, tarihinin en güçlü konser sezonlarından bir tanesini bu sezon gerçekleştiriyor olacak." dedi.

Sezon açılış konserinde dinleyici orkestra tarihinde yolculuğa çıkaracak

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapılacak konserin sembolik anlamda niteliğinin büyük olduğunun altını çizen Deliorman, TRT işbirliği ile bir program hazırladıklarını söyledi.

TRT'nin bu sene CSO'nun tarihini anlatan "200 Yıllık Miras" ismiyle belgesel hazırlamayı sürdürdüğünü aktaran Deliorman, şunları kaydetti:

"Konserde seyircimizi orkestra tarihinde yolculuğa çıkaralım istedik. Bu orkestra nasıl kuruldu, neler oldu? Tüm 200 yıl boyunca orkestranın mihenk taşı diyebileceğimiz dönemlerinde hangi eserler çalındı? Bunu çıkardık ve 5-6 eserlik seriye böldük. Dinleyicimiz, TRT'nin hazırladığı görsellerle birlikte konserde orkestra tarihinde bir yolculuğa çıkacak. Orkestranın sahnesinde yer bulan, unutamadığımız yüzlerce solist, şef, konuk sanatçı ve emekli sanatçıların olduğu bir 'hatıralar geçidi' bölümü hazırladık. Günümüz CSO'yu ve yeni binayı da anlatan 1,5 saatlik konserde seyircimizle buluşacağız."

Orkestranın tüm kadrosuyla sahnede olacağını dile getiren Deliorman, Devlet Çoksesli Korosu ve TSK Armoni Mızıkası sanatçılarının da konserde bulunacağını sözlerine ekledi.

CSO'nun kesintisiz 200 yıllık tarihsel serüveni pek çok etkinlikle sunulacak

CSO Müdürü, flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılına tanıklık etmenin çok büyük bir gurur ve onur olduğunu vurguladı.

Uzun süredir bu sezona hazırlandıklarını belirten Bayer, ülkedeki pek çok kültür sanat ve eğitim kurumları ile opera ve konservatuvarların 200. yılı için sezon boyunca orkestra ile olacaklarını kaydetti.

"CSO'nun kesintisiz 200 yıllık tarihsel serüvenini konser salonlarımızda pek çok farklı konsepte seyircimizle buluşturacağız." diyen Bayer, bu sezonun çok özel hazırlandığını söyledi.

"'CSO'ya Tarihini Getir' kampanyasını başlatıyoruz"

Genç kuşak konserleri ve eğitim konserleri gibi rutin programların sezon boyunca devam edeceğini aktaran Bayer, orkestranın, yeni yıl konseri, bayramlar, anma ve kutlama haftalarında da seyirciyle buluşacağını ifade etti.

Bayer, "Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ve koroları, Ankara Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bizimle olacak. Sevda Cenap-And Vakfının Ankara Müzik Festivali'nin kapanışını yapacağız. Programın içerisinde seyircilerimiz kültür sanat tarihimize de tanıklık edecek." ifadelerini kullandı.

Sanatçıların varoluşunun seyircilerin orkestra ile kopmayan güçlü bağından kaynaklandığına değinen Bayer, şunları kaydetti:

"'CSO'ya Tarihini Getir' kampanyasını başlatıyoruz. Bunun sebebi kendi tarihimize ek olarak seyircilerimizin gözünden bireysel arşivlerini arşivimize ekleyerek daha geniş bir kitleye ulaşmak ve anıların, fotoğrafların depolanmasını sağlamak. Seyircilerimiz solistlerle çekilmiş fotoları veya kendi gözlerinden CSO'yu çektikleri fotoğrafları da getirebilirler. Sonrasında bu fotolar sergilenecek. 'csotarihinigetir@gmail.com' adresinden fotoları ulaştırabilirler."

Bayer, 200. yıla yönelik Tanıtma Genel Müdürlüğünün CSO'nun anısına 200. yıl klibini çektiğini, kendi fotoğraf arşivlerinden de ileriki günlerde sergi yapmayı planladıklarını ve yine bu sezonunun onuruna orkestrayı anlatan bir kitap çıkacağını da söyledi.

Sibel Ayhan Bayer, "Bizim en önemli varoluş etkenimiz seyircilerimiz. Salonda onların enerjisi bize geçti, desteklerini hep hissettik. Daha nice 100. yıllarda kültür ve sanatın var olması için güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz." dedi.