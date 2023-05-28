Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi başladı

Türkiye'de 81 ilde vatandaşlar, beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanını seçmek için ikinci turda oy kullanmak üzere sandık başına giderken, İstanbul'da da saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminin 2'nci turu için İstanbul'da saat 08.00'de 30 bin 803 sandıkta oy verme işlemi başladı.

Türkiye'de 81 ilde vatandaşlar, beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanını seçmek için ilk kez ikinci turda oy kullanmak üzere sandık başına giderken, İstanbul'da da saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.