Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Kosova'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kosova'yı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Görgün, temasları kapsamında, Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından başkent Priştine'deki Başbakanlık ofisinde kabul edildi.

Kosova Başbakanlığından görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Kurti görüşmede, özellikle Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) kapasitesinin artırılması yönünde savunma alanındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurti, ülkesinin ana ortaklarından biri olmaya devam eden Türkiye'den askeri teçhizat satın almaya devam edeceklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca Kosova'daki savunma sanayinin geliştirilmesi, mühimmat üretimi konusunda iş birliği olanakları ve Kosova'nın Türkiye'den potansiyel yatırımcılara sunduğu fırsatlar ele alındı.

Görgün, temasları kapsamında Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile de görüştü.

Bakan Maqedonci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Görgün ile savunma sanayine yatırım fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi.

Maqedonci, "Türkiye Cumhuriyeti, FSK'nın kapasitesinin arttırılması konusunda sürekli olarak olağanüstü katkılarda bulunmuştur. Bu katkı için minnettarız ve teşekkür borçluyuz. Müttefiklerimizle işbirliği yaparak ordumuzun kapasitesini daha da artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nın 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Söz konusu sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nın silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. Ayrıca FSK'nın askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.