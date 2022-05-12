SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: BİZ EN İYİSİNİ YAPABİLECEK GÜÇTE, AZİMDE VE İRADEDEYİZ

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Onlarca devlet geldi geçti. Bir hayatta kalma mücadelesi verdik ama bir ulusun kendini güvence altına alması için savunma ve silahlanma konusunda hazır olması gerektiği gerçeği hiçbir zaman değişmedi. Ulus, ülke ve halk olarak biz en iyisini yapabilecek güçte, azimde ve iradedeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenen 10. Savunma Sanayii Günleri programına katıldı.

Programın açılışında konuşan Demir "Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına geliyor ama ulus olarak çok eski bir tarihimiz var. Onlarca devlet geldi geçti. Bir hayatta kalma mücadelesi verdik ama bir ulusun kendini güvence altına alması için savunma ve silahlanma konusunda hazır olması gerektiği gerçeği hiçbir zaman değişmedi. Ulus, ülke ve halk olarak biz en iyisini yapabilecek güçte, azimde ve iradedeyiz. Tabii ki bu yolculukta başarısızlıklar olabilir, tecrübeler ilkinde gerçekleşmeyebilir ama yürüyüşümüzü devam ettirmezsek hedefe varamayız. Bir insanın bir yolculuğa çıkması gibi bir ulus bağımsızlık yolculuğuna çıkıyorsa, teknolojide ve savunma sanayiinde bağımsızlık yolculuğuna çıkıyorsa gençlerin eğitiminin, sağlık şartlarının ve iradenin yerinde olması lazım. Türkiye olarak sizlerle beraber bu yolculuğa çıkıp yürümekle ilgili inancımız tam" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel