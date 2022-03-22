Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, DIMDEX 2022 fuarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Katar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı"nda (DIMDEX 2022) Türk firmalarının öne çıktığını söyledi.

DIMDEX 2022'nin açılışında da yer alan Savunma Sanayii Başkanı Demir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fuarda önceki senelerde de olduğu gibi Türkiye'den yine kapsamlı bir katılım olduğunu belirten Demir, "Fuara damga vuran ülkelerin başında geliyoruz." dedi.

Demir, Türkiye'nin sadece silahlı insansız hava araçlarıyla değil hava platformları, gemicilik ve diğer savunma sanayisi ürünleriyle de dikkati çektiğini dile getirdi.

Türk firmalarının katılımının Katar makamlarınca da memnuniyetle karşılandığını aktaran Demir, fuar çerçevesinde iki ülke arasındaki dostluk seviyesinin perçinlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, iki ülke yetkililerinin zaman zaman gerçekleşen görüşmelerinde, devam etmekte olan ya da gelecekte uygulanacak çeşitli alanlardaki projelerin ele alındığını ifade etti.

Türkiye'den 32 şirket katılıyor

Katar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen, savunma şirketleri arasında milyar dolarları bulan anlaşmaların imzalandığı deniz savunma fuarı DIMDEX 2022 dün başlamıştı.

Doha'da 23 Mart'a kadar sürecek fuar kapsamında, aralarında Türkiye savunma sanayisinden 32 şirketin de bulunduğu 20 ülkeden 200'den fazla firmanın ürünleri sergileniyor.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı, özellikle gemi yapımı ve gemilere monte edilen teknolojik sistemlerin yanı sıra radar, füze, deniz mayınları ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara ürünlerini tanıtma ve yeni anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor.