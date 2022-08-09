Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu (3)
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti.
AA / İbrahim Kördemirci - Güncel