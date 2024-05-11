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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın Babası Osman Doğan'ın Cenazesi Kızılcahamam'da Defnedildi

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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'ın cenazesi, Kızılcahamam'da toprağa verildi. Cenaze namazı Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılındıktan sonra Yukarıçanlı köyünde defnedildi. Hasan Doğan, taziyeleri Yukarıçanlı Mahallesi Köy Konağı'nda kabul etti. Cenazeye birçok devlet yetkilisi ve siyasi parti yöneticisi katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'ın cenazesi Kızılcahamam'da toprağa verildi.

Osman Doğan'ın cenazesi, Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Kızılcahamam'ın Yukarıçanlı köyüne getirilerek burada defnedildi.

Hasan Doğan, Yukarıçanlı Mahallesi Köy Konağı'nda taziyeleri kabul etti.

Osman Doğan'ın cenazesine Doğan ailesi ve yakınları ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Aslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, siyasi parti yöneticileri, bazı eski bakanlar, bakan yardımcıları, bazı üniversitelerin rektörleri ile bazı bürokratlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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